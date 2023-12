Trotz höherer Steuern und Gebühren Die Politik der Kommunen wirkt aktuell preisdämpfend

Die Stadt Geldern will zum kommenden März die Parkgebühren erhöhen, sie sogar verdoppeln. Das klingt erst einmal gravierend, ist es bei genauerem Hinsehen aber nicht. Denn die aktuellen Parkgebühren sind mit nur 50 Cent pro Stunde ausgesprochen günstig. Da ist eine Verdopplung auf einen Euro die Stunde eher eine Anpassung an die Realitäten. Die Stadt wählt nämlich eben jenen Betrag, der auch im Marktparkhaus und am Krankenhaus fällig wird. Und der ist im Vergleich zu anderen Städten immer noch günstig.