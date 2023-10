Tropische Frucht in Geldern Warum in einem Gelderner Garten Bananen wachsen

Geht man in den Garten von Natalia Donjacour und Michael Karl, wird einem gleich ein bisschen wärmer. Links und rechts stehen Palmen, die man sonst eher aus dem Urlaub im Süden kennt. Und ganz hinten, am Gartenzaun, der direkt an den Ascheplatz von Rot-Weiß Geldern grenzt, steht eine Pflanze mit riesigen Blättern. „Musa basjoo“ ist ihr lateinischer Name, zu deutsch: Japanische Faserbanane. Natalia Donjacour macht eine kleine Gartenführung, später zeigt sie noch ein Foto von sich neben einem Bananenblatt, das sie senkrecht aufgestellt hat: Das Blatt ist fast so groß wie sie.