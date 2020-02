Beliebtes Einbruchsziel in Geldern : Warum Schuleinbrüche schwer aufzuklären sind

Geldern 20 Einbrüche und -versuche gab es 2019 in Gelderner Schulen. Die Aufklärung der Taten ist für die Polizei schwierig. Warum?

Etwa 20 Einbrüche beziehungsweise -versuche hat es 2019 in Gelderner Schulen und Kitas gegegeben, teilt die Polizei auf Nachfrage mit. Die Einbrüche waren quer über das Stadtgebiet verteilt. Die Grundschulen in Veert und Hartefeld waren zuletzt gleich zweimal betroffen. Besonders ärgerlich war der erste Einbruch für die Veerter Grundschule im vorigen September. Die Schule hatte kurz vorher einen Sponsorenlauf (unter anderem für ein Zirkusprojekt) durchgeführt, das Geld befand sich zur Zeit des Einbruchs noch in der Schule. 3486 Euro. Komplett weg. Die Täter durften sich in diesem Fall über eine vergleichsweise hohe Beute freuen. Denn in der Regel ist in den Schulen und Kitas nicht viel zu holen. „In der Regel nehmen die Täter meistens geringe Bargeldsummen oder technische Kleingeräte mit“, sagt eine Polizeisprecherin. Die Lehrer sind längst sensibilisiert dafür, kein Geld mehr in der Schule zu lassen. In Veert wurden damals noch drei Beamer und eine Kamera gestohlen.