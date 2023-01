Nach Automatensprengung in Geldern-Walbeck Geld war mit Farbpatronen gesichert

„Geldautomat geschützt. Banknoten sind durch Tinte geschützt“, steht groß und deutlich lesbar auf dem Aushang der Volksbank an der Niers in Issum. Zur Sicherheit ist der Hinweis an potenzielle Automatensprenger gleich in mehreren Sprachen angebracht. Zu übersehen ist das knallbunte Schild eigentlich nicht. Auch in Walbeck hing ein solcher Hinweis. Gestoppt hat er die Täter nicht. Wie berichtet, sprengten sie den Automaten bei der Voba in der Nacht zu Silvester in die Luft.