In Geldern, Wachtendonk und Kerken Fans feiern den EM-Auftaktsieg beim Public Viewing

Ein paar Tonprobleme gab es am Eyller See, doch mit Anstoß lief alles. „Wir hatten einen IT-Techniker da, der hat das geregelt. Den hätte ich küssen können“, sagte Phillip Brand, der neue Pächter vom Eyller See, der am Freitag die Saison eröffnete. Von der Resonanz ist er überwältigt. „Wir waren sehr überrascht, sind teilweise kaum nachgekommen“, sagte Brand und berichtete von vielen positiven Reaktionen der Besucher, die wiederkommen möchten. Am Eyller See, wie auch im Biergarten am Holländer See in Geldern werden alle EM-Spiele auf der großen Leinwand gezeigt.