In Geldern Vorwürfe gegen Betreuer an Grundschule

Auf der Homepage der Schule ist die Rede davon, dass die OGS der Albert-Schweitzer-Schule 122 Kinder in vier Gruppen vom Schulschluss bis maximal um 16 Uhr betreut. Unter dem Punkt „Was wir tun“ heißt es: „Gemeinsames Lachen, Lernen, Spielen und Handeln in der Gruppe, in der sich alle wohlfühlen, steht an erster Stelle. Unser Ziel ist es, den Kindern einen Raum zum Wohlfühlen anzubieten, sie bestmöglich zu unterstützen und eine individuelle Förderung zu ermöglichen.“ Ein Foto des jetzt beschuldigten Betreuers habe man von der Internetseite entfernt, berichtet Hälker. Die Koordinatorin der OGS, Doris Deselaers, war für die Redaktion am Wochenende nicht zu erreichen.