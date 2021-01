Virtueller Applaus : Kinder lesen zu Hause um die Wette

Vorlesewettbewerb am Lise-Meitner-Gymnasium in Geldern, das Foto zeigt Camille aus der 6a, während sie ihren Text vorliest. Foto: LMG

Geldern Julia Püttmann gewinnt den Vorlesewettbewerb der sechsten Klassen am Lise-Meitner-Gymnasium, der diesmal in digitaler Form stattfinden musste.

Beinahe hätte es noch geklappt. Denn der Vorlesewettbewerb für die sechsten Klassen am Lise-Meitner-Gymnasium in Geldern sollte bereits am 14. Dezember stattfinden – coronakonform, mit viel Abstand in der großen Aula. Doch dann kam der zweite Lockdown, und der Sieger oder die Siegerin mussten gut einen Monat später per Videokonferenz ermittelt werden.

Auch Julia Püttmann, die am Ende den Wettbewerb gewonnen hat, hatte Sorge, ihr heimisches WLAN könnte abstürzen. Ihr Fazit: „Ich glaube, hätte ich einen Wahl gehabt, hätte ich am liebsten in der Aula auf der Bühne gesessen, da dort eine ganz andere Atmosphäre ist als zu Hause am Schreibtisch. Man kann die Emotionen und Gesichter der vielen Leute sehen, die einem zuhören. Alle sind still und das nicht etwa, weil ihr Ton ausgestellt ist, sondern weil sie dir zuhören wollen. Das ist ein sehr schönes Gefühl, was ich ja auch schon beim Vorlesen vor der Klasse erleben durfte.“