Neues Konzept kommt an Sommertour macht auf dem Markt in Geldern Station

Das Wetter spielte den Veranstaltern natürlich in die Karten. Nachdem es am Vortrag noch brütend heiß gewesen war, ließ es sich am Mittwochabend bei der nächsten Station der „Sommer-Tour“ auf dem Markt bestens aushalten. Einziger Nachteil: Weil der Zuspruch so groß war, war es hin und wieder schwer, noch einen freien Platz an den Tischen zu bekommen. Hier genossen die Gäste den Abend, unterhielten sich angeregt und verfolgten das Programm auf der Bühne. Hier präsentierte das Duo „Musicna“ Rock-Klassiker wie „Hotel California“ von den Eagles im akustischen Gewand. Nicht zu laut, nicht zu leise. Genau so, dass sich das musikalische Programm gut in das Konzept einfügte.