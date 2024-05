Schießplatz am Vorsumer Weg Vogelschießen in Kapellen an Christi Himmelfahrt

Um 13.15 Uhr treffen sich die Kapellener Schützen vor der alten Pforte der Wohnanlage St. Bernardin. Nach der Andacht um 13.30 Uhr in der dortigen Kapelle geht es gemeinsam mit dem Musikverein Concordia zum Schießplatz am Vorsumer Weg. Dort werden ab 14.30 Uhr die Preise und Trophäen (Kopf, Flügel, Schwanz und die Insignien) ausgeschossen. Wenn dann am Ende der Rumpf fällt, wandert die Königswürde auf einen/eine Nachfolger/in von Olaf. Eingebettet in die Schießwettbewerbe ist die Ermittlung des neuen Kinderschützenpaares. Am Abwerfen des Vogels dürfen alle Kapellener Kinder im Kindergartenalter teilnehmen.