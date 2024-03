Heilig-Geist-Kirche Geldern Benefizkonzert für Erdbebenopfer

Comeback in Geldern: Nach 20 Jahren Pause trat das VHS-Gitarren-Ensemble in neuer Besetzung unter der Leitung von Sven Kadelka zum ersten Mal wieder in der Heilig-Geist-Kirche auf. Die rund 120 Zuschauer bekamen eine Mischung aus Folk-Rock-Songs präsentiert. Karl-Heinz Pasing, Ensemblemitglied der Gruppe, stellte gleich zu Beginn heraus, dass das Benefizkonzert den Betroffenen des Jahrhundert-Erdbebens in der türkisch-syrischen Grenzregion gewidmet ist.