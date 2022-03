Frau aus Meerbusch angeklagt : Verworrener Fall vor dem Amtsgericht

Der Fall wurde vor dem Amtsgericht Geldern verhandelt. Foto: Bianca Mokwa

Geldern/Wachtendonk Ein Frau aus Meerbusch ist angeklagt, einen Serben illegal in Wachtenkdonk eingeschleust und ihn als Koch beschäftigt zu haben.

Am Ende der Sitzung im Amtsgericht Geldern war klar, dass das Ende der Verhandlung noch nicht in Sicht ist. „Wir brauchen noch mehr Zeugen“, sagte Richterin Lockstedt nach längerer Diskussion mit der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung. Zu unklar ist, was zwischen Januar und Juli 2020 passiert ist, zu wenig aussagekräftig waren bisher die Aussagen der Angeklagten und der geladenen Zeugen.

Darum geht es: Eine Frau aus Meerbusch ist vor dem Amtsgericht des „Einschleusens von Ausländern in Tateinheit mit Beihilfe zu unerlaubtem Aufenthalt“ angeklagt. Hinter dieser verworrenen Anklage versteckt sich ein nicht minder veworrrener Fall: Die Angeklagte hat ein Restaurant in Wachtendonk betrieben, ihrer Schwester gehörte ein angrenzendes Fitnessstudio. Inzwischen sind beide Betriebe insolvent. Das Restaurant hatte die Angeklagte erst im Januar 2020 übernommen, kurz danach musste sie wegen des ersten Lockdowns erstmals schließen. Ebenfalls im Januar 2020 soll ein Mann aus Serbien – dem Heimatland der Angeklagten – nach Deutschland eingereist sein, anfangs mit einem gültigen Touristenvisum. Um diesen Mann, der als Zeuge nicht geladen war und inzwischen wieder in Serbien ist, geht es bei dem Fall.

Der Serbe ist Koch. Die Angeklagte suchte einen Koch. Sie sagt, sie habe die Suche erst während des ersten Lockdowns begonnen, sei auch dort erst auf den Mann aus Serbien aufmerksam gemacht worden. „Mir wurde gesagt: Er braucht einen Job. Das war im Mai“, erzählte die Angeklagte. Eine Zeugin aber behauptet, sie habe den Serben schon im Januar vor dem Restaurant gesehen, mit dreckigem T-Shirt und Schürze. Wenn er schon im Januar dort gearbeitet hätte, dann ohne Arbeitserlaubnis. Laut der Angeklagten sei er im Mai aber noch gar nicht in Wachtendonk gewesen. Der Serbe habe versucht, die Arbeitserlaubnis zu bekommen. Im Mai habe er einen Arbeitsvertrag unterschrieben, alle notwendigen Formulare eingereicht. „Wir haben alles verschickt. Dann hieß es, dass es sechs bis acht Wochen dauert. Wegen Corona“, sagt die Angeklagte. Eine Antwort sei aber nicht gekommen.

Die Frage, die sich vor Gericht jetzt stellt, ist: Hat der Serbe im Juli, als das Restaurant kurz wieder öffnete, dort als Koch gearbeitet, ohne Arbeitserlaubnis? Und wo hat er in der Zeit, als er keinen Aufenthaltstitel hatte, gewohnt? Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Der Mann habe bei der Angeklagten gewohnt, in einem Hotelzimmer, das zum Restaurant gehörte. Die Angeklagte sagte: Der Mann habe in den Mitarbeiterzimmern des Fitnessstudios gewohnt, das ihrer Schwester gehörte. Zudem habe er nicht ausreisen können – wegen Corona sei im ersten Lockdown der Weg nach Serbien zu gewesen.