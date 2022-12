Bank will Geld von totem Mann „Da blickt keiner mehr durch“

Josef Jakob Maria Schmitz ist am 16. Mai 2020 verstorben. Mehr als zwei Jahre nach seinem Tod, am 10. November 2022, bekommt der Verstorbene einen Brief. „Sehr geehrter Herr Schmitz, Sie haben uns zugesagt einen Beitrag in Höhe von EUR 300,00 auszugleichen. Leider haben Sie die mit uns getroffene Zahlungsvereinbarung nicht eingehalten.“ Der Brief kommt von der Santander-Bank. Und für Inge Giesen ist der Brief der vorläufige Höhepunkt einer höchst ärgerlichen Geschichte.