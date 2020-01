Am kommenden Freitag und Samstag : Stadt Geldern lädt zum Workshop „Innenstadt“ ein

Ein Luftbild des Gelderner Marktplatzes. Foto: Friedhelm Essers

Geldern Die Stadt Geldern informiert am Freitag und Samstag über die geplante Bodengestaltung in der Innenstadt. Am Freitag ist die Verwaltung mit einem Stand am Wochenmarkt vertreten.

Die Stadt Geldern informiert am Freitag und Samstag über die geplante Bodengestaltung in der Innenstadt und gibt Bürgern die Möglichkeit, ihre Meinung einbringen und mit Fachleuten diskutieren zu können. Am Freitag sind Vertreter der Verwaltung mit einem Info-Stand auf dem Wochenmarkt zu Gast. Am Samstag, 1. Februar, finden ab 11 Uhr „Werkstattgespräche“ im Gebäude Glockengasse 1 statt, zu denen alle Interessierten herzlich eingeladen sind.

Tim van Hees-Clanzett, Erster Beigeordneter der Stadt Geldern: „Zu Gast bei uns ist auch das Planungsbüro ‚KraftRaum‘, das zur Bodenmaterialität der innerstädtischen Straßen aktuelle Überlegungen und Pläne vorstellen wird. Wir würden uns freuen, wenn sich viele Interessierte bei der künftigen Gestaltung der Innenstadt mit einbringen.“