An Kreuzung von Auto erfasst In Geldern verunglückter E-Bike-Fahrer aus Xanten gestorben

So hatte sich der Unfall ereignet: Eine 32 Jahre alte Frau aus Geldern war am späten Montagnachmittag (6. Februar) gegen 17 Uhr in ihrem VW Touran auf der Vogteistraße in Richtung Geldertor unterwegs. Als sie an der Kreuzung nach rechts auf die Straße Geldertor abbiegen wollte, hielt sie nach ersten Erkenntnissen der Polizei an der Haltelinie.