Geldern : Große Suchaktion nach vermisstem 88-Jährigen

Geldern Weil der 88-Jährige nicht zur gewohnten Zeit nach Hause gekommen war, hat die Polizei am Donnerstagabend eine große Suchaktion mit Hubschrauber und Personenspürhunden gestartet – mit einem guten Ende.

Am Donnerstag gegen 19.30 Uhr wurde der Polizei eine vermisste Person gemeldet: Ein 88-Jähriger aus Geldern war am Abend nach einem Spaziergang nicht zur gewohnten Zeit nach Hause zurückgekehrt. Noch am Abend wurde eine große Suchaktion eingeleitet, heißt es von der Polizei. Ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera und Personenspürhunde waren bis in die Nacht im Einsatz.