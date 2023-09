Bei der Polizei Geldern gemeldet Vermisste 13-Jährige aus Wachtendonk wieder aufgetaucht

Es war bereits der zweite Vermisstenfall im Kreis Kleve in kurzer Zeit. Die Polizei hat in der vergangenen Woche nach einem Mädchen aus Weeze gesucht. Seit der Nacht zu Mittwoch, 30. August, wurde die 14-Jährige vermisst. Sie hatte offenbar mitten in der Nacht die elterliche Wohnung unbemerkt verlassen. Erst am nächsten Morgen stellten die Eltern fest, dass das Kind nicht in seinem Zimmer war. Am Donnerstagabend fanden die Beamten das Mädchen und konnten es wieder zu seinen Eltern nach Weeze bringen.