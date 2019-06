Vor Pfingstkirmes : Gesperrte Straßen sorgen für Chaos in Geldern

Gesperrte Straßen sorgen für Chaos in Geldern

Gesperrte Straßen sorgen für Verkehrschaos in Geldern, hier an der Einfahrt zur Burgstraße von der Venloer Straße, Foto: Max Blum. Foto: Max Blum

Geldern Vor allem der Weg zum Krankenhaus ist erschwert. Das Parkverbot auf der Schlossstraße wird bisher nicht eingehalten.

Die Gelderner Autofahrer sind derzeit gebeutelt: Auf dem Nordwall, Ostwall und der Durchfahrt zur B 58 gibt es momentan kein Durchkommen. Der Aufbau der Pfingstkirmes hat am Mittwoch begonnen, seitdem sind die Straßen gesperrt. Zudem halten zwei Dauerbaustellen den Verkehr auf: Die Bahnhofstraße und die Fürstenberger Straße werden saniert und sind seit mehreren Monaten nicht befahrbar. Zudem ist die Durchfahrt vom Holländer See auf die Straße „Am Nierspark“ gesperrt. Dort wird am letzten Teilstück der Fahrbahn gearbeitet.