Frühstück der Kreis-Wirtschaftsförderung Unternehmer treffen sich im Berufskolleg in Geldern

Für das nächste Unternehmerfrühstück hat die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve in Kooperation mit der Stadt Geldern einen besonderen Veranstaltungsort ausgewählt: Für Donnerstag, 29. Februar, sind Unternehmerinnen und Unternehmer ins Berufskolleg des Kreises Kleve in Geldern, Am Nierspark 35, eingeladen. Wie bereits bei den vorangegangenen Frühstücken startet das Programm um 9 Uhr und bietet neben interessanten Vorträgen auch Zeit für Kaffee und Brötchen sowie zum Austausch mit anderen Chefs und Führungskräften aus der Wirtschaft.