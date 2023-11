Halloween-Nacht in Geldern Unfall auf dem E-Dry-Parkplatz – Fahrer gibt Gas und flüchtet

In der gleichen Nacht, im Zeitraum zwischen 22:30 und 3 Uhr, hat es auf dem Parkplatz der Diskothek an der Venloer Straße noch eine weitere Unfallflucht gegeben. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte nach Angaben der Polizei einen grauen BMW. Der Halter des Fahrzeugs stellte Kratzer und Dellen an der linken Seitenwand im hinteren Bereich des Wagens fest. Die Stoßstange hinten weist im linken Bereich ebenfalls Kratzer auf. Auch dieser Unfallverursacher hatte sich entfernt, ohne die Polizei oder den Halter über den Schaden zu informieren.