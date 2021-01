Stadtlinienverkehr wird eingeschränkt : Busse fahren erst mal im Ferienmodus

Geldern/Straelen Geldern und Straelen haben sich wegen der Pandemie auf eine Reduzierung der Fahrpläne verständigt. Stattdessen können zum Teil Taxi-Busse geordert werden.

In Straelen übernehmen Taxi-Busse die Stadtlinien 61 bis 68. Erforderlich ist eine telefonische Bestellung spätestens 30 Minuten vor der geplanten Abfahrtszeit unter Telefon 02834 702300. Als gemeinsame Träger bieten die Städte Geldern und Straelen für die Linien 35 und 69 ebenfalls Taxi-Busse an, die bis spätestens 30 Minuten vor der Fahrplanzeit unter Telefon 02841 8822444 bestellt werden müssen. Schüler aus der Notbetreuung können die Taxi-Bus-Fahrten in Anspruch nehmen oder andere Linien benutzen. Die Linien des regionalen Busverkehrs fahren weiter nach dem Fahrplan für Schultage.