Geldern, Kevelaer und Co. Das sind die gefährlichsten Straßen für Radfahrer im Gelderland

In den Gelderner Ortschaften ist die Lage ziemlich entspannt und das Radfahren offenbar weitestgehend ungefährlich. In Vernum, Hartefeld und Pont gab es in 2023 beispielsweise überhaupt keine Radunfälle. Auch in Veert war die Unfalllage im vergangenen Jahr erfreulich übersichtlich. In Walbeck fällt nur die Hochstraße mit zwei kleineren Unfällen auf. In Kapellen verletzte sich ein Radfahrer auf der Straße Am Mühlenwasser schwer. In Lüllingen sollten Radfahrer auf der Kreuzung An de Klus / Genieler Straße aufpassen. Hier gab es 2023 immerhin zwei Unfälle.