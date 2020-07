Parkplatz in Walbeck : Unbekannter löst Radmuttern an drei Autos

Ein unbekannter hat die Radmuttern an drei Autos gelöst. (Symbolbild) Foto: Dirk Möwius

Walbeck Erst bei der Fahrt hat eine 56 Jahre alte Frau aus Weeze die gelösten Radmuttern bemerkt. Die beiden anderen Fälle wurden in der Folge entdeckt, bevor die Autos gefahren worden sind.

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf Samstag in Walbeck mehrere Radmuttern an drei Autos gelöst. Die Fahrzeuge standen laut Polizeibericht auf einem größeren Parkplatz am Droyenhof.

In der Nacht befanden sich noch ein Volvo, ein Renault und ein Dacia auf dem Parkplatz. An allen Wagen löste der Unbekannte an jeweils einem Rad eine unterschiedliche Anzahl an Radmuttern. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt.

Eine 56 Jahre alte Weezerin stellte während der Fahrt mit ihrem Volvo am Samstagmorgen eine unübliche Straßenlage fest und entdeckte beim Nachsehen an dem Rad die gelösten Muttern. Die gelösten Radmuttern an dem Renault sowie am Dacia wurden in der Folge festgestellt. Glücklicherweise waren die beiden Autos bis dahin noch nicht wieder gefahren worden.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können. Sie können sich bei der Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250 melden.

