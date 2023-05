Kuriose Unfallflucht in Geldern Unbekannter fährt Baum vor Edeka in der Innenstadt um

Die Kapuzinerstraße in Geldern war in den Jahren 2020 bis 2022 in mehreren Bauabschnitten komplett saniert und neu gestaltet worden. Der neue Edeka-Markt eröffnete im Frühjahr 2021. Es wurden unter anderem neue Pflasterflächen verlegt und später auch Pflanzbeete angelegt. In einem davon muss nun ein Baum nachgepflanzt werden.