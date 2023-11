Mehr als 20.000 Euro Schaden Unbekannte zerstören reihenweise Scheiben an Bushaltestellen in Geldern

In den vergangenen Tagen sind zahlreiche Scheiben an Bushaltestellen in der Gelderner Innenstadt und in den umliegenden Ortschaften zerstört worden. Am Montag, 14. November, wurden nach Angaben der Stadt Geldern an folgenden neun Haltestellen insgesamt 20 Scheiben von Wartehäuschen zerstört: Königsbend, St.-Clemens-Hospital, Sportplatz Kapellen, Stettiner Straße, Vernum (beide Richtungen), Meiersteg und Hartefeld. Am Sonntag wurde zudem an der Haltestelle St.-Adelheid-Grundschule in der Innenstadt eine weitere Scheibe zerstört.