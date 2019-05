Grausamer Vorfall in Geldern : Unbekannte töten Bienen mit Duschgel und Lackfarbe

Bienen in einem Bienenstock (Symbolbild). Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Geldern Unbekannte haben in Geldern zwei Bienenvölker mit Lack, Flüssigseife und Chlorgranulat getötet. Es ist von mehr als 100.000 toten Tieren auszugehen. Die Polizei fahndet nach den Tätern.

Zu einem Massenmord an Bienen ist es in Geldern gekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, haben Unbekannte in einem Schrebergarten an der Wichardstraße zwischen Sonntag, 15 Uhr, und Donnerstag, 19 Uhr, zwei Bienenkästen umgekippt. Anschließend schütteten sie Lack und Flüssigseife in einen der Kästen. Vor den zweiten Bienenkasten streuten die Täter Chlorgranulat. Die beiden Bienenvölker verendeten.

Es ist von mehr als 100.000 Todesopfern auszugehen. Wie Hermann-Josef Windeln vom Nabu-Kreisverband Kleve erklärte, ist in diesem Fall von Honigbienen auszugehen. In einem Volk leben in der Regel 40.000 bis 80.000 Tiere. So könnten bis zu 160.000 Bienen verendet sein. Aus ökologischer Sicht ein schwerer Verlust. „Honigbienen sind unverzichtbare Bestäuber für Obstbestände“, sagte der Gelderner, der sich innerhalb des Nabu-Kreisverbands unter anderem auf Wildbienen spezialisiert hat. Und damit seien Honigbienen auch für die menschliche Ernährung wichtig.

Erfreulicherweise habe die Zahl der Honigbienen insgesamt aber zugenommen. Das hänge auch damit zusammen, dass sich immer mehr Menschen für die Imkerei interessieren und viele Imkerkurse voll belegt sind. „Vor zehn Jahren hätte ich noch gewettet, dass es 2019 keine Imker mehr gäbe.“ Mancher lebt von der Imkerei. Für solche Imker sei der Verlust eines oder mehrerer Bienenvölker natürlich ein großer wirtschaftlicher Schaden. Zumal der Aufwand immer größer werde. „Die Landschaft gibt kaum noch Nahrung für die Bienen her“, kritisiert Windeln. Imker müssten reisen, um an Nahrungsquellen für ihre Tiere zu kommen.

Aus ökologischer Sicht schlechter als für die Honigbienen sieht es für die Wildbienen aus, zum Beispiel für die Hummeln. Die sieht Windeln als stark gefährdet an. Er ist gerade dabei, die Bestände im Kreis Kleve zu ermitteln. Sollten sich die ersten Eindrücke bestätigen, sind in den vergangenen sechs Jahren von damals gefundenen 291 Wildbienenarten im Kreis Kleve vermutlich rund 40 Prozent verschwunden. Einen Grund für den Rückgang der Populationen sieht Windeln nicht zuletzt darin, dass Landwirte selbst in Naturschutzgebieten Gifte spritzen dürften.

Bei der Bienentötung in Geldern fahndet die Polizei nach den Tätern. Die Kripo nimmt Hinweise unter Telefon 02831 1250 entgegen.