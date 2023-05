Letzter Bauabschnitt in Geldern Umgestaltung des Geldertors geht in die letzte Phase

Mit der Fertigstellung des Kreisverkehrs am Ja-Hotel und der Neugestaltung der Krefelder Straße sind zwei von drei Bauabschnitte zur Neugestaltung der Stadteinfahrt aus Richtung Kerken im Bereich des Geldertors fertig. Wie die Stadt Geldern mitteilt, beginnt in Kürze die Neugestaltung des dritten und letzten Bauabschnitts: der Bereich zwischen dem Kreisverkehr Am Holländer See und der Kreuzung Vogtei-/Friedrich-Spee-Straße. Hier die Baumaßnahme im Überblick:



Baustart Beginnen werden die Arbeiten am Geldertor planmäßig am Montag, 5. Juni, also gut eine Woche nach der Pfingstkirmes. Ausführende Firma ist das Unternehmen Eurovia Bau GmbH. Die Arbeiten sollen vor dem Weihnachtsgeschäft abgeschlossen sein.



Neugestaltung Der letzte Bauabschnitt soll deutliche Verbesserungen für Fußgänger und den Radverkehr bringen. Beiden wird künftig mehr Raum gewährt, indem der gemeinsame Geh- und Radweg an einigen Stellen verbreitert und die Fahrbahn der Autofahrer schmaler wird. Die Bushaltestelle stadtauswärts wird barrierefrei umgebaut. Ebenso soll mehr Platz für Grün entstehen. Geplant sind insgesamt 13 neue Baumstandorte und elf Parkbuchten.



Leitungsarbeiten Auch die Stadtwerke Geldern sowie Westnetz nutzen den geplanten Straßenausbau, um in den entsprechenden Bereichen ihrer Leitungsnetze zu erneuern. Dies betrifft sowohl Gas- und Wasser- als auch Stromleitungen. Für die Arbeiten am Gas- und Wassernetz wurde von den Stadtwerken die Firma Riemann & Apel beauftragt, die Erneuerung der Stromleitungen wird von der Firma Westnetz ausgeführt.