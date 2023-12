Mysteriöser Fall in Geldern Über 1000 Euro gefunden – doch niemand vermisst das Geld

Der Fall liegt inzwischen einen Monat zurück und gibt der Polizei immer mehr Rätsel auf. Am 16. November hatten zwei Jugendliche an der Bushaltestelle am Krankenhaus eine Geldtasche gefunden. Der junge Mann und die junge Frau waren ehrliche Menschen und gaben die Tasche an der Pforte des Hospitals ab. Die Frau am Empfang informierte die Polizei, die das Geld sicherstellte und per Aufruf nach dem Besitzer suchte. Normalerweise wäre die Geschichte hier zu Ende. Der Besitzer meldet sich, ist überglücklich und bedankt sich im besten Fall mit einem dicken Finderlohn bei den beiden Jugendlichen.