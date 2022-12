Trotz Festnahme eines mutmaßlichen Brandstifters Wieder brennen Mülltonnen in Geldern

In Geldern und Weeze hatten Feuerwehrleute und Anwohner jetzt auf ruhige Tage gehofft. Doch daraus wurde nichts. In der Nacht zu Freitag musste die Feuerwehr in Geldern wieder zu Bränden ausrücken. Diesmal standen drei Mülltonnen an der Pater-Delp-Straße in Flammen. Die Abfalltonnen waren in der Garagenauffahrt eines Mehrfamilienhauses abgestellt. Ein Bewohner des Hauses hatte den Brand gegen 1.15 Uhr bemerkt und daraufhin die Polizei verständigt. Die Feuerwehr löschte das Feuer relativ schnell. Zur Brandursache gibt es bislang noch keine Angaben.