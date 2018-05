Geldern: Geldern trauert um Klaus Schaffrath

Geldern Der Unternehmer engagierte sich vielseitig in seiner Heimatstadt. Beisetzung am Freitag.

Vor wenigen Monaten sah man ihn noch regelmäßig durch die Innenstadt spazieren, dann reichte die Kraft nicht mehr. Im Alter von 89 Jahren starb Klaus Schaffrath am 23. Mai, wenige Wochen vor seinem 90. Geburtstag. Geldern trauert nicht nur um eine große Unternehmerpersönlichkeit, sondern auch um einen Mann, der sich immer vielseitig engagiert hat.

Der Name Schaffrath ist und bleibt ein Begriff in Geldern: Die Unternehmerfamilie geht auf die seit dem Jahr 1743 betriebene Druckerei zurück. Findet man auf alten Totenzetteln den Namen L.N. Schaffrath, so weisen die beiden Initialen LN auf Leonard Nikolaus Schaffrath hin. Die Söhne Nicola und Georg übernahmen 1890 das Geschäft und die Redaktion des von ihren Vorfahren 1828 herausgegebenen "Geldersches Wochenblatt" und der später erschienenen "Niederrheinischen Landeszeitung", die bis vor dem Zweiten Weltkrieg das Gelderland und Teile des Niederrheins mit Nachrichten und Geschichten versorgte.