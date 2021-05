Tolkien Tage in Geldern : Mit weniger Besuchern nach Mittelerde

Mund und Nase zu bedecken, war bei den Tolkien-Tagen auch vor Corona nichts Ungewöhnliches. Foto: Stefan Claaßen

Pont Die Tolkien-Tage kehren in diesem Jahr coronabedingt zu ihren Ursprüngen zurück: mehr Ausstellung, weniger Show. An fünf Wochenenden sollen jeweils maximal 250 Gäste in den Genuss kommen. Los geht es am Samstag.