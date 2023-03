Tödlicher Unfall in Geldern-Kapellen Auto prallt gegen Baum und fängt Feuer

Am Donnerstagmorgen hat sich in Kapellen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine junge Frau aus Nettetal ums Leben kam. Die 21-Jährige war mit einem Renault Capture auf der Straße Am Mühlenwasser in Richtung Geldern unterwegs, als sie aus bislang noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Wagen prallte frontal gegen einen Baum am Straßenrand. Ersthelfer befreiten die Frau aus dem Auto, das kurz darauf in Brand geriet. Wie die Polizei mitteilte, erlag die 21-Jährige noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.