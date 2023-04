Notaufnahme in Geldern wieder frei Tödlicher Giftfall war Suizid – sechs Menschen im Krankenhaus beobachtet

Sechs Personen, die Kontakt zu dem Mann hatten, wurden über Nacht vorsorglich zur Beobachtung in das St.-Clemens-Hospital, das Marien-Hospital in Kevelaer und St.-Bernhard-Hospital in Kamp-Lintfort gebracht. Dabei handelte es sich um zwei Mitglieder des Rettungsdienstes, die den Straelener am frühen Mittwochmorgen im St.-Clemens-Hospital einlieferten, um zwei Angehörige des Patienten und um zwei Beschäftigte des St.-Clemens-Hospitals. „Alle sind wohlauf“, erklärte Stefanie Hamm von der Pressestelle des Krankenhauses am Donnerstag. Der Körper des Vergifteten wurde am Mittwoch gegen Abend von einem Bestatter in einem gasdichten Leichensack abtransportiert.