Theaterproduktion „Comic on!“ in Geldern zu Gast : Grundschüler für Mobbing im Internet sensibilisieren

Theaterproduktion „Comic on!“ in Geldern zu Gast

Die Kölner Theaterproduktion „Comic on!“ war an der Albert-Schweitzer-Grundschule zu Gast. Foto: Schule Foto: Stadt Geldern

Geldern Mithilfe eines Theaterstücks wurden die Kinder der Albert-Schweitzer-Schule in Geldern auf die Gefahren auf dem Schulhof und im Internet aufmerksam gemacht.

Ein besonderes Theaterstück durften vor einigen Tagen viele Grundschüler der Gelderner Albert-Schweitzer-Schule erleben. Zu Gast an der Schule war die Kölner Theaterproduktion „Comic on!“, die den Dritt- und Viertklässlern ein knapp 90-minütiges Theaterstück zum Thema Mobbing und Cybermobbing präsentierte, berichtet die Stadt Geldern .

Die drei Schauspieler spielten den Kindern in anschaulichen Szenen klassische, sich steigernde Mobbing-Szenen vor, die so auch alltäglich auf Schulhöfen passieren könnten: von Erpressungsversuchen bis hin zu Drohungen, Fotos oder heimlich aufgenommenes und verletzendes Videomaterial ins Internet zu stellen. Die Schauspieler machten mit ihrer Vorstellung deutlich, wie fortwährende Einschüchterungen und konkrete Drohgebärden die Opfer zermürben können. Dabei wurde auch die Gefahr, die durch leichtfertiges Agieren im Internet entstehen kann, durch die Theatergruppe herausgearbeitet. Im Anschluss entstand ein eindrucksvoller Austausch zu verschiedenen Fragestellungen: Ist Mobbing strafbar? Wie kann ich mich wehren? Ist einmischen und „Petzen“ doof? Wo bekomme ich Hilfe? Wie fühlt es sich an, wenn ich Opfer beziehungsweise Täter bin? Kann man Cybermobbing sehen? „Die Grundschüler der Albert-Schweitzer-Schule waren nachhaltig beeindruckt und sensibilisiert für dieses Thema, das nun im Unterricht weiter aktiv bearbeitet werden wird“, heißt es. Auch den Lehrern zeigte der Vormittag noch einmal eindrücklich, wie nah bereits Grundschüler diesen Themen sind. Finanziert und organisiert wurde das Projekt durch die Stadt Geldern.