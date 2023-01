Fußgängerzone in der Innenstadt Einzelhändler verlässt Geldern nach weniger als einem Jahr

Das war nur ein kurzes Gastspiel: Tchibo hat das Geschäft auf der Issumer Straße 22a in der Fußgängerzone wieder bis auf die letzte Kaffeebohne geräumt und verlässt die Stadt. Vor weniger als einem Jahr war es zum Comeback gekommen. Im Februar 2022 hatte die traditionsreiche Kaffeerösterei, die in ihren Geschäften neben Kaffee vor allem aber ein wechselndes großes Non-Food-Sortiment anbietet, den Laden eröffnet. Damit kehrt das Unternehmen fast wieder an alter Wirkungsstätte zu finden. Bis 2014 war Tchibo in Geldern auf der Issumer Straße 10 zu finden. Tchibo-Kaffee, aber auch Aktionsartikel, werden auch in Supermärkten angeboten.