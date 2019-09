Taubenhaus in Geldern : Falsche Eier für echte Tauben

Tauben sind ein großes Problem in Geldern, vor allem vor den Geschäften an der Hartstraße. Foto: Frank Rumpenhorst

Geldern Die Taubenplage rund um die Hartstraße soll bald ein Ende haben. Unterm Dach der Realschule entsteht ein Nistplatz für die Vögel. Der Trick: Die Eier werden gegen Modelle aus Gips ausgetauscht.

So gut wie in dem neuen Haus haben es Tauben wohl sonst nirgendwo in Geldern, da ist sich Johannes Dercks vom Ordnungsamt sicher. In dem hölzernen Verschlag stehen Regale mit Platz für mindestens 80 Nistplätze. In der Mitte steht noch ein alter Fahnenständer – auf dem werden in Zukunft wohl auch die Vögel Platz nehmen. Unter dem Dach der Realschule am Westwall entsteht derzeit ein Taubenhaus. Was zunächst wie ein Hotel für die Vögel klingt, soll der Taubenplage rund um die Hartstraße endlich ein Ende setzen.

„Das Gebäude liegt genau in der Einflugschneise der Tauben“, sagt Johannes Dercks. „Das haben wir über einen längeren Zeitraum beobachtet.“ Wenn der Verschlag Ende dieser Woche fertig wird, soll erst einmal frisches Wasser und spezielles Körnerfutter ausgelegt werden, um die Tiere anzulocken. Einfliegen können die Vögel über ein Fenster, das dauerhaft geöffnet bleiben soll.

Info Diese Taubenarten leben in Deutschland Straßentaube Brutbestand bis zu 310.000 Paare, das Gefieder kann sehr verschieden gefärbt sein. Hohltaube bis zu 82.000 Paare, grüner Fleck am Nacken. Ringeltaube Die größte und häufigste Taube mit bis zu 3,1 Millionen Paaren. Am weißen Halsseitenfleck zweifelsfrei zu erkennen. Türkentaube Hellgrauer Vogel mit schwarzem Genickstreifen, bis zu 205.000 Paare. Turteltaube Die kleinste Taube, erkennbar an rostroten Federn mit schwarzem Kern, bis 45.000 Paare.

„Die Tauben sollen sich an das Haus gewöhnen und hier richtig wohlfühlen“, sagt Dercks. Das habe kurzfristig den Vorteil, dass die Tauben sich häufig dort aufhalten und in dem Verschlag statt auf die Straße koten. Der Boden des Taubenhauses ist abwaschbar, ein Wasseranschluss und ein Abfluss sind vorhanden. Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes sollen dort regelmäßig sauber machen und das Taubenhaus in Schuss halten. Finanziell würde sich das für die Stadt lohnen, sagt Dercks.

Die Reinigung des Taubenhauses sei günstiger als das Entfernen des Kots auf den Straßen. Man könne sich aber auch gut vorstellen, dass sich Ehrenamtliche um die Vögel kümmern, vor allem um Futter und Wasser aufzufüllen.

Sobald die Vögel in ihrem Verschlag auch brüten, beginnt der eigentliche Trick: Die Taubeneier werden dann durch künstliche Exemplare aus Gips ausgetauscht. Die echten Vogeleier werden entsorgt. So sollen langfristig immer weniger Tauben in Geldern unterwegs sein. „Das ist eine nachhaltige, tierkonforme Vorgehensweise“, sagt Dercks. „Ganz ohne Gift.“

Jochen Bergers (l.) und Karl Gasthuys beim Aufbau der Regale im neuen Taubenhaus unter dem Dach der Realschule am Westwall. Foto: Stade. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)/Stade, Klaus-Dieter (kds)

Den Einbau des Holz-Verschlags hat die Fensterbauer-Firma Bergers aus Geldern übernommen. Etwa 60 Quadratmeter an Spanplatten haben Jochen Bergers und sein Team dort verbaut, um das Haus für die Tauben und einen kleinen Vorraum als Schleuse zu errichten. Durch die zwei Türen soll sichergestellt werden, dass die Tiere über das Taubenhaus nicht in das Schulgebäude gelangen können. Insgesamt 7000 Euro hat der Bau des Verschlags gekostet. Die Idee für das Taubenhaus ist nicht neu. In Straelen gibt es seit etwa einem Jahr einen ähnlichen Verschlag an der Kuhstraße. Davon hatte sich Johannes Dercks inspirieren lassen.