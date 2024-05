„Leader“-Tagung in Geldern Wie die EU vor unserer Haustür wirkt

Die Start-up-Gründerin Antonia Cox sprach die Schwierigkeiten in der Region an, denen sie als Unternehmerin in den vergangenen Jahren begegnet ist. Zusammen mit Benedikt May und Vertretern aus Wissenschaft und Landesverwaltung diskutierte sie über eine Wirtschaftsförderung der Zukunft. „Ich wollte immer hier weg. Früher war der Niederrhein einfach langweilig. Mittlerweile merke ich aber, dass es auch hier einige Angebote gibt, die sich für uns als Unternehmer lohnen“, sagte die aus der TV-Show „Der Höhle der Löwen“ bekannte Gründerin. Positiv erwähnte sie den Gelderner Coworking-Space und eine gute Zusammenarbeit mit der Politik. Sie merkte an, dass auch ein umgekehrtes Mentoring, also die Alten lernen von den Jungen, an vielen Stellen sinnvoll sein kann.