Schwarzbrenner in Geldern Neuer Wirt öffnet Kult-Kneipe nach Renovierung

Ende Juni ging in der Gelderner Kult-Kneipe „Schwarzbrenner“ das letzte von Gabi Engelke und Detlef Molderings gezapfte Bier über die Theke. Das Wirtepaar feierte mit seinen Gästen einen emotionalen Abend und verabschiedete sich in den verdienten Ruhestand. Doch dieser Abschied bedeutete nicht das Ende der Gaststätte. Als Nachfolger stand Sven Dielen aus Straelen schon in den Startlöchern.