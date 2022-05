Ehrenamtliche Tätigkeit : Stadt Geldern sucht eine neue Schiedsperson

Geldern Die Schlichter-Stelle ist zunächst auf fünf Jahre befristet. Bewerbungen können bis zum 31. Mai bei der Stadt eingereicht werden.

Ob bei Streitigkeiten mit dem Nachbarn oder in strafrechtlichen Angelegenheiten wie Beleidigungen oder Sachbeschädigungen – in solchen Fällen hilft eine Schiedsperson den Bürgern. Zur Vermeidung oft langwieriger und kostspieliger Gerichtsverfahren besteht die Aufgabe der Schiedspersonen insbesondere darin, verhärtete Fronten durch Verhandlungsgeschick zu durchbrechen und dadurch kleinere Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten zivilrechtlicher und strafrechtlicher Art zu schlichten.

Wie die Stadt Geldern mitteilt, sucht die Stadtverwaltung zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Bezirk „Geldern-Ortschaften“ eine neue Schiedsperson sowie einen Stellvertreter. Für das Ehrenamt kann jede Person gewählt werden, die zwischen 25 und 75 Jahre alt ist, die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter besitzt, nicht unter Betreuung steht und ihren Wohnsitz bestenfalls im Schiedsamtsbezirk hat (Hartefeld, Vernum, Lüllingen, Veert, Walbeck, Pont, Aengenesch, Kapellen). „Außerdem sollte die Schiedsperson nach ihrer Persönlichkeit und Fähigkeit geeignet sein, das Amt zu übernehmen“, sagt Gabriele Voß vom Bereich Ordnung der Stadt Geldern. Potenzielle Schiedspersonen sollten deshalb folgende Eigenschaften aufweisen: geduldig zuhören können und ein offenes Ohr für die Probleme der Menschen haben, über Freude und Geschick an und in der Verhandlungsführung verfügen, ein hohes Maß an menschlichem Einfühlungsvermögen mitbringen und eine gewisse Lebenserfahrung besitzen, sich zur vollkommenen unparteilichen Haltung bekennen, eine getroffene Vereinbarung (Vergleich/Anerkenntnis) so schriftlich formulieren können, dass sie unzweideutig den Willen der Parteien zum Ausdruck bringt und die Bereitschaft zur stetigen Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen haben.