Fotowettbewerb in Geldern : Geldern will neue Begrüßungsbilder

Die Motive der Begrüßungsbilder auf den LED-Leinwänden an den Ortseingängen werden bald durch drei neue abgelöst. Foto: Stadt Geldern

Geldern Die Stadt Geldern startet einen Fotowettbewerb, um die LED-Leinwände an den Ortseingängen neu zu bespielen. Zu gewinnen gibt es auch etwas. Teilnahmeschluss ist Montag, 28. Februar, um 23.59 Uhr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Tourismus- & Kulturbüro der Stadt Geldern lädt zur Teilnahme an einem Fotowettbewerb für die LED-Wände an den Gelderner Ortseingängen ein. In wenigen Wochen wird die Stadt die dritte LED-Wand einweihen – in der Nähe der Kreuzung Weseler Straße/Danziger Straße (stadteinwärts). In diesem Zuge sollen auch die Begrüßungsfotos auf den LED-Wänden überarbeiten werden. Deshalb hat die Stadt einen Fotowettbewerb ausgerufen, bei dem die Teilnehmenden aufgerufen sind, Geldern fotografisch in Szene zu setzen.

Teilnahmeschluss ist Montag, 28. Februar, um 23.59 Uhr. Egal ob Anfänger, Fortgeschrittener oder Foto-Profi: Jeder darf sich am Fotowettbewerb der Stadt Geldern beteiligen. Interessierte müssen einfach nur eine E-Mail mit bis zu drei Bilder an das Tourismus- & Kulturbüro unter tourismus@geldern.de senden, inklusive der Kontaktdaten (Vor- und Nachname, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse). Wichtig: Die Bilder müssen im JPG- und Querformat eingereicht werden. Die Dateigröße darf in dieser Phase des Wettbewerbs maximal fünf MB betragen. Die Gewinner der Abstimmung werden von der Stadt Geldern auf ihrer Facebook-Seite bekanntgegeben. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Facebook steht in keinerlei Verbindung mit dem Gewinnspiel. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Anfang März wird über die Facebook-Seite der Stadt Geldern eine Auswahl der eingereichten Aufnahmen präsentiert. Ab dann kann abgestimmt werden, welche drei Bilder die Besucher Gelderns zukünftig auf den LED-Wänden an den Ortseingängen begrüßen werden. Auf die Gewinner warten Gelderner Stadtgutscheine im Wert von je 50 Euro. Die Gewinner der Abstimmung werden auf der Facebook-Seite der Stadt Geldern bekanntgegeben. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.

Hier noch ein paar Hinweise zum Wettbewerb: Mit der Einreichung der Bilder versichert der Gewinnspiel-Teilnehmende, das Foto selbst gemacht zu haben, alle Rechte am Foto uneingeschränkt zu besitzen und keine Persönlichkeitsrechte zu verletzen. Bildbearbeitungen sind erlaubt. Montagen sind als solche zu kennzeichnen. Sollten fremde Personen auf dem Foto zu sehen sein, so müssen diese mit der Veröffentlichung des Fotos einverstanden sein. Ein Nachweis dazu muss mitgeschickt werden. Mit der Einreichung räumt der Teilnehmende der Stadt Geldern ein räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränktes, nicht ausschließliches Nutzungsrecht an den Bildern ein. Dies beinhaltet neben der Nutzung des Bildes auf den LED-Wänden insbesondere – aber nicht ausschließlich – auch die Weitergabe und Veröffentlichung der Bilder auf www.geldern.de, in Pressemitteilungen, in Medien sowie auf Social-Media-Kanälen der Stadt Geldern. Für die genannten Nutzungen können die Einreichenden keinen Anspruch auf ein Nutzungshonorar geltend machen. Die Stadt Geldern darf das Bild für die Nutzung auf den LED-Wänden bearbeiten, insbesondere Änderungen für Texte und Namensnennung des Fotografen.

Teilnahmeschluss ist Montag, 28. Februar, um 23.59 Uhr.

(RP)