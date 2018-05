Geldern: Streit um Handykauf führte zu Schuss

Geldern Der in der Nacht zu Sonntag angeschossene 22-Jährige aus Geldern schwebt nach Angaben der Polizei nicht mehr in Lebensgefahr. Die Beamten wissen mittlerweile, warum der Mann angeschossen wurde.

Neuesten Ermittlungen zu Folge hatten sich Täter und Opfer in der Nacht zum 13. Mai in der Wohnung des Mehrfamilienhauses an der Wichardstraße in Geldern verabredet, um einen Handyverkauf abzuschließen. Der vermeintliche Handykäufer erschien gegen 2 Uhr in Begleitung von drei weiteren Männern an dem Mehrfamilienhaus und klingelte. Der Vater des späteren Opfers öffnete daraufhin die Wohnungstür.