Street Food & Music Festival findet wieder statt : Eine kulinarische Weltreise mitten in Geldern

So sah es beim Street Food & Music Festival in Geldern vor der Pandemie aus. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Am kommenden Wochenende können sich Gäste beim Street Food & Music Festival auf dem Gelderner Marktplatz mit leckeren Gerichten verwöhnen lassen und Live-Musik auf der Bühne genießen. Das ist das Programm.

Ein saftiger Burger mit knackigem Salat und feurig würziger Sauce, köstliche Tacos oder doch lieber eine fluffige Bubble Waffle mit süßen Toppings? Die Besucher haben die Wahl zwischen mexikanisch, amerikanisch, französisch oder deutscher Hausmannskost. Natürlich wird auch die Auswahl der Getränke abwechslungsreich. „Zu jedem Gericht muss es einen passenden Drink geben“, erzählt Veranstaltungsleiter Alexander Binevitch. Neben würzig aromatisiertem Gin, Bier und Wein sind allerlei Cocktails erhältlich. Ein erfrischender Caipirinha, ein fruchtiger Sex on the Beach oder der ausgefallene Red Mojito – die Gäste dürfen sich auf exklusive Drinks und neue Aromen freuen, verspricht der Veranstalter. In Kombination mit dem Musikprogramm wird den Besuchern ein unvergessliches Erlebnis versprochen.

Los geht das „Street Food & Music Festival“ am Freitag, 9. September, um 18 Uhr mit der Rockband Fly High. Am Samstag öffnen die Stände schon ab 13 Uhr. Ab 18 Uhr betritt die Coverband T-Time with Lukas die Bühne. Am Sonntag wird ebenfalls schon ab 13 Uhr auf dem Markt gebruzzelt. Um 14 Uhr ist André George mit Roots-Reggae zu hören. Die Kinder können sich am Sonntag auf der Hüpfburg austoben oder sich beim Kinderschminken in Helden verwandeln. Zudem gibt es Sandmalerei.