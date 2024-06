Großes Fest in Geldern So war die Stimmung bei der Straßenparty

„Wir sind total zufrieden“, sagt Benedikt May, Geschäftsführer des Bädervereins Walbeck. „Wir haben größtenteils sehr gutes Feedback erhalten, die Leute waren vor allem von der Musik begeistert“, so May. Auch die Besucherzahlen seien sehr gut gewesen, vor den Bühnen war es abends voll. Kritik habe es aber am Trödelmarkt gegeben, räumt May ein. Man könnte auch sagen: an dem, was vom Trödelmarkt übrig geblieben ist.