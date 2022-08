Straßensperrungen in Geldern : Fahrbahn am Rathaus und in Kapellen wird ausgebessert

Fahrbahn am Rathaus und in Kapellen wird ausgebessert

Straßensperrungen in Geldern

Auch die Straße vor dem Rathaus in Geldern wird neu gemacht. Foto: Dirk Möwius

Geldern Die Straßenoberfläche am Vorsumer Weg und auf der Zufahrt zum Verwaltungsgebäude werden erneuert. In beiden Fällen müssen die Wege für einige Stunden gesperrt werden.

Ab kommender Woche finden Arbeiten für die Erneuerung der Straßenoberfläche am Vorsumer Weg in Kapellen statt. Das teilt die Stadt Geldern mit. Insgesamt soll eine Fläche von 1400 Quadratmetern eine sogenannte Doppelsplittung erhalten. „Die notwendigen Vorarbeiten wie die Asphaltprofilierung, Risssanierung und die Profilierung der Bankette werden ab dem 8. August durchgeführt“, berichtet Jeanette Scholten vom Team Erschließung aus dem Bereich Tiefbau bei der Stadt Geldern. „Gesplittet werden soll dann planmäßig am 12. August.“