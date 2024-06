Öffentliche Müllentsorgung Eiserne Helden der Sauberkeit

Die meisten werden es kennen: Man sitzt abends auf einer Bank, hat gerade seinen Döner verputzt, übrig ist nur noch das Dönerpapier, ein kleiner Fetzen Müll. Müll, der am besten schnell entsorgt wird, denn lange in der Hand behalten will man das Papier, meistens noch mit Soße beschmiert, eher nicht. Wer vermeiden will, das Papier lange mit sich rumzutragen, es aber doch ordnungsgemäß entsorgen will, dem helfen kommunale Mülleimer. Eisern stehen sie neben Bänken, vor Geschäften, Dorfbrunnen oder Bushaltestellen, sie sind Helden der öffentlichen Sauberkeit. Gäbe es sie nicht, dann wären die Städte, Parks und Dörfer wahrscheinlich um einiges dreckiger. Doch was darf in diese Mülleimer alles rein? Wie oft werden sie geleert? Und wie viele davon gibt es überhaupt in Geldern, Kevelaer und Straelen? Die wichtigsten Antworten auf die drängendsten Fragen.