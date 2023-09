Kritik an der Informationspolitik der Niag Geldern stimmt für den Erhalt der Linie 73 für die Schüler

In der Gelderner Politik ist man sich einig: Die Linie 73 soll weitergeführt werden, um vor allem Schülern den Weg von Twisteden in die Schulstadt Geldern auf kurzem Weg zu ermöglichen. Eine Alternative, wie die Kombination aus Bus und RE 10, hätte einen Umweg von zwei Stunden nach sich gezogen – bei einer Strecke, die mit dem Auto in 20 Minuten zu schaffen ist.