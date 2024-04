Auswertung der Daten aus Kapellen läuft Wie schnell war der Unfallporsche unterwegs?

Der Schock über den schweren Unfall mit einem Porsche in Kapellen sitzt in dem Ort immer noch tief. Wie berichtet, war ein 26-Jähriger aus Rheinberg in der Nacht zum 14. April mit seinem Porsche Panamera Turbo nach einem Besuch der Disco E-Dry von Geldern nach Kapellen gefahren. Er muss mit hoher Geschwindigkeit über die Straße Am Mühlenwasser in den Ort gerast sein. Denn der Wagen geriet auf eine Verkehrsinsel, schleuderte nach rechts gegen einen Zaun, rammte einen geparkten Wagen, fuhr über eine weitere Verkehrsinsel und blieb quer zur Fahrbahn an der Kirche stehen. Der Fahrer überlebte schwer verletzt, die Fotos zeigen wie viel Glück er gehabt haben muss. Beide Räder an der Beifahrerseite waren durch die Wucht des Aufpralls komplett abgerissen worden.