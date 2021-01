Sternsingeraktion unterstützen : Erst Sternsinger, dann Helfer in Afrika

Geldern Mehrere Monate waren Miriam Bauke, Hannah Geßwein und Hannah Beisel als Freiwillige in Tansania. Die Projekte vor Ort sind auf Spenden angewiesen, unter anderem der Sternsingeraktion Geldern. Die konnte wegen Corona nicht wie geplant stattfinden.

Es ist ganz anders, als sie es sich als Kind vorgestellt hat. Als Miriam Bauke früher – manchmal durch Schnee – als Sternsinger in Geldern von Haus zu Haus ging, wusste sie zwar, dass sie Geld für Amani-Kinderdörfer in Afrika sammelt. Aber was das so richtig bedeutet, wurde ihr erst bei ihrem Freiwilligendienst in Tansania klar. „Es ist anders, die Kinderdörfer in echt zu sehen“, sagt die 19-Jährige aus Geldern, die mittlerweile in Weimar Stadtplanung studiert. Die Fotos zeigten oft Freizeitaktivitäten, dabei sei die Schule das bestimmende Element im Alltag der Kinder. Das liege vor allem an dem anderen Schulsystem, erklärt Miriam Bauke. Viele Schüler unterschiedlichen Alters sind in einer Klasse. Die Schultage sind länger, die Schüler mehr auf sich alleine gestellt, am Nachmittag kommen Hausaufgaben und Nachhilfestunden dazu. Nicht jedes Kind hat einen eigenen Stuhl oder Tisch.