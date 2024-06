Nach knapp 35 Dienstjahren „Pädagogisches Urgestein“ verlässt Liebfrauenschule

Nach fast 35 Dienstjahren an der Liebfrauen-Realschule in Geldern gehört Joachim Domogala zu den Lehrern, die man guten Gewissens als „pädagogisches Urgestein“ bezeichnen kann. Seine Laufbahn begann er an der Liebfrauenschule im Jahr 1989 als Lehrer für katholische Religion, Sozialwissenschaften und Kunst. Darüber hinaus engagierte er sich für die Entwicklung von Wahlpflichtangeboten im Bereich Informatik und Medienbildung und war an zahlreichen Projekten und Schulfahrten beteiligt. Im Jahr 2011 wurde er zum stellvertretenden Schulleiter ernannt und übernahm 2022 die kommissarische Leitung der Schule, nachdem sich die ehemalige Schulleiterin Gabriele Halfmann in den Ruhestand verabschiedet hatte.