Extra vorm 9. November aufgestellt : Stele am Nordwall erinnert an jüdisches Leben in Geldern

Gabriele Fritz (Vorsitzende des Kulturausschusses), Yvonne Bergerfurth (Stadtarchivarin), Sven Kaiser und Amina Bojkic vor der Stele (v.l.). Foto: Norbert Prümen (nop)

Geldern Am Nordwall in Geldern wurde die erste von zwölf Geschichtsstelen aufgestellt. Sie soll der ehemaligen jüdischen Mitbürger gedenken.

Der Fall der Berliner Mauer, die Reichspogromnacht, der Hitler-Putsch oder die Novemberrevolution: Es gibt wohl kein Datum in der deutschen Geschichte, das so geschichtsträchtig ist wie der 9. November. Ein Datum, das leider auch in der Gelderner Historie einen festen Platz hat. Es war in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938, heute vor 81 Jahren, als sich SA-Männer während der Reichspogromnacht Zugang zur Synagoge am Nordwall verschafften und sie in Brand steckten. Wie die Synagogen vieler anderer Städte, brannte auch das Gebäude in Geldern nieder. Ein Tag, der nie vergessen werden sollte, damit sich solche Taten niemals wiederholen.

Auch deshalb hat die Stadt Geldern, speziell vor dem 9. November, am Freitag am Nordwall eine Informationsstele aufstellen lassen, die an das jüdische Leben in der Stadt erinnern soll. Direkt daneben hatte der Künstler Gunter Demnig für die Synagoge vor einigen Jahren bereits einen der sogenannten „Stolpersteine“ verlegt. „Wir wollten die Stele am Nordwall in Erinnerung an die Geschehnisse der Reichspogromnacht bewusst als erste aufstellen“, sagte Bürgermeister Sven Kaiser. Gerade in Zeiten rechtsextremistischer Anschläge wie vor einiger Zeit in Halle wolle man so auch ein Zeichen setzen, sagte der Verwaltungschef.

„Jüdisches Leben in der Stadt“ steht auf der Glastafel der Stele am Nordwall. Insgesamt werden zwölf Stück in der Stadt aufgestellt . RP-Fotos: Prümen. Foto: Norbert Prümen (nop)

Info Grüne halten wieder Mahnwache ab Mahnwache Die Gelderner Grünen werden auch am heutigen Samstag wieder die Mahnwache im stillen Gedenken an die Geschehnisse und die Opfer der Reichspogromnacht des 9. November 1938 abhalten. Sie beginnt um 19 Uhr am Nordwall 37. Alle Bürger sind eingeladen.

Im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes werden in der Innenstadt zwölf Informationsstelen an historisch bedeutsamen Orten aufgestellt. „Spätestens bis 2021 sollen alle Stelen stehen“, sagt Amina Bojkic vom Stadtplanungsamt. In Kürze werden die nächsten zwei Stelen aufgestellt: Die Stele „Das alte Gelderner Rathaus“ am Markt sowie eine weitere am „kleinen Markt“, neben dem Marktrelief. Die Kosten pro Stele liegen circa bei rund 1900 Euro. Alle werden von Unternehmen aus Geldern hergestellt.

Mit den Stelen soll bewusst auf die Historie der Stadt Geldern aufmerksam gemacht werden. Jede Stele enthält zum historischen Sachverhalt einen kurzen Text, Abbildungen sowie einen QR-Code, über den man auf die Website der Stadt Geldern gelangt. Auf der Website gibt es zudem weitere inhaltliche Darstellungen in Deutsch, Englisch und künftig auch auf Niederländisch sowie weitere Abbildungen. „Die Texte auf den Tafeln haben verschiedene Autoren aus Geldern geschrieben, die wir dafür angesprochen haben“, sagte Stadtarchivarin Yvonne Bergerfurth. Der Text für die Stele am Nordwall stammt vom langjährigen Grünen-Fraktionschef Bernd Bianchi, der in diesem Jahr überraschend verstorben ist. „Es ist deshalb wirklich sehr schade, dass er das Aufstellen der Stele am Nordwall nicht mehr miterleben konnte“, sagte Bergerfurth. Bianchi hatte nicht nur das Projekt „Stolpersteine“ für Geldern organisiert. Auch die alljährliche Mahnwache zum Jahrestag der Reichspogromnacht wurde von ihm initiiert.