Neue Spielgeräte in Geldern : Genug Platz zum Spielen

Der „Mikado-Seilkubus“ für den Spielplatz Quartiersplatz hat 11.000 Euro gekostet. Foto: Stadt Geldern

Geldern 2020 hat die Stadt Geldern eine Spielplatzanalyse vorgenommen. Demnach sind die Ortsteile „gut bis sehr gut“ ausgestattet. An der Kolpingstraße im Barbaragebiet soll 2022 ein Mehrgenerationen-Spielplatz entstehen.

Wenn, wie es heißt, das Spiel der Beruf jedes Kindes ist, liegt die Arbeitslosenquote in Geldern äußert niedrig. Mehr als 30 Spielplätze gibt es im gesamten Stadtgebiet – die Bolz- und Basketballplätze, Skateanlagen und Schulhöfe nicht mitgezählt. Sie heißen „Cowboystadt“, Klabauterschlucht“ oder „Blaue Lagune“.

2020 hatte die Stadt eine Spielplatzanalyse durchgeführt, um den Bedarf, die Erreichbarkeit und die Ausstattung zu ermitteln. Fazit: In Geldern und über die Ortschaften hinweg liegen „gute bis sehr gute Versorgungsstrukturen an Spielmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche vor“, teilt Denis Erbozkurt-Beckers vom Gelderner Jugendamt mit. Insbesondere für die Ortschaften Geldern, Veert, Hartefeld Vernum sowie Pont könnten die Kinder sehr zufrieden sein.

Bereits im Oktober hat Michael Panis (l.) die neue Spiellokomotive am Ostbahnhof „in Betrieb“ genommen. Foto: Stadt Geldern

Info Gelderner Spielplätze mit Charakter Naturnahe Spielplätze Blaue Lagune (Havelring), Cowboystadt (Bykerweg)

Wasserspiele

Kletternest (Heiligenweg), Konrad-Adenauer-Straße, Piratenspielplatz (Am Nierspark), Drachennest (Am Heyertgraben), Hoppetosse (Eintrachtstraße)

Seilbahnen Klabauterschlucht (An der Fleuth/Im Staufeld), Nobispfad, Drachennest (Am Heytgraben) Mehrgenerationen Spiel-Sport-Geräte Gewässer Nord, Auenpark (Nierspark), Multifunktionstrainer (Schulzentrum)

Skateanlagen Am Bollwerk, Hülspaßweg, Vorsumer Weg

Bolzplätze An der Bleiche (Belag: Tenne und Rasen), Köln-Mindener-Bahn (Tenne), Aengenesch (Rasen), Am Mühlenwasser (Rasen), Schlesierstraße (Rasen), Gräfenthalstraße (Tenne), Hülspaßweg (Rasen), Wendersstraße (Rasen), Bykerweg (Rasen), An der Fleuth (Rasen), Schulzentrum (Rasen)

Die Spielplätze sind so gestaltet, dass sich möglichst viele Kinder angesprochen fühlen sollen, egal wie alt sie sind. „Sie sollen zu vielfältigen Aktivitäten herausgefordert werden und dabei die Möglichkeit zu vielgestaltiger Gruppenbildung haben“, erläutert Erbozkurt-Beckers. Je mehr Möglichkeiten die Spielräume zu motorischen, gestalterischen und sozialen Aktivitäten bieten, desto größer sei der Effekt des Spielverhaltens. „Die Angebote sollen die Eigeninitiative der Kinder freien Raum geben, zu differenziertem Spiel und zu noch unentwickelten Aktivitäten anregen. Möglichkeiten zum darstellenden Tun durch Rollenspiel und verschiedene Gestaltungsmaterialien sind ebenso wichtig wie freier Raum zu den verschiedensten Bewegungsspielen. Elementare Spielelemente wie Sand, Wasser, Bodenbeschaffenheiten sollten ebenso vorhanden sein wie Spielgeräte, die Möglichkeiten zur Entwicklung von Fein- und Grobmotorik, also zum Hantieren und zur Kräfteerprobung bieten.“

Spielplatz Egmondstraße: neues Spielgerät. Foto: Stadt Geldern

Soweit die Theorie. In der Praxis kümmert sich Michael Panis vom städtischen Tiefbauamt darum, alle Spielgeräte in Schuss zu halten. Wöchentlich werden die Plätze im Stadtgebiet auf ihre Verkehrssicherheit überprüft, in den Ortschaften alle zwei Wochen. Einmal im Jahr findet eine große Kontrolle statt. Dann werden zum Beispiel die Standpfosten, Fundamente und Läufe überprüft. „Das ist ein ständiger Prozess“, berichtet Panis. „Wir können nicht so lange warten, bis die Hauptprüfung ansteht. Kollegen aus der Gärtnerei kontrollieren die Anlagen beinahe täglich. Wenn wir feststellen, dass der Balancebalken kaputt ist, der Schwengel der Wasserpumpe ausgetauscht werden muss oder die Schaukel einen neuen Nestkorb benötigt, dann reagieren wir sofort.“

Alleine in den vergangenen zwölf Monaten wurden Reparatur- und Umbaumaßnahmen für mehr als 62.000 Euro umgesetzt. Der dickste Brocken entfällt auf den Spielplatz Egmondstraße. Im Mai wurde dort die Spielkombination „Kuhbach“ aufgebaut. Kosten: rund 18.000 Euro. Der „Mikado-Seilkubus“ am Quartiersplatz, Mecklenburgerstraße, hat 11.000 Euro gekostet. Und die Schwebebandkombination am Spielplatz Ringstraße 12.000 Euro.

Die Kosten für Instandhaltung und den Umbau variieren. 2020 waren für den Unterhalt der Spielplätze 90.900 Euro im Haushalt eingestellt, für dieses Jahr ist es nur etwas mehr als die Hälfte: 46.500 Euro. „Mit Corona hat das nichts zu tun“, sagt Panis. Die unterschiedlichen Zahlen seien dadurch zu erklären, wie viel und was an den Geräten kaputt sei. „Vandalismus ist immer ein Thema“, sagt Panis, aber der habe trotz Pandemie nicht sonderlich zugenommen. „Das größte Problem sind nach wie vor Glasscherben.“

Bei der Neu- oder Umgestaltungen der Spielplätze gilt hingegen längst nicht mehr nur die Devise „Qualität statt Quantität“. Gefragt sind seit Jahren Outdoor-Fitnessgeräte, wie sie im Nierspark (Niers-Auen), am Sportzentrum an den Gelderner Gymnasien oder am Havelring bereits zum Einsatz kommen. Insbesondere bei Jugendlichen scheint die Nachfrage nach körperlicher Betätigung groß zu sein, wie das kommunale Planspiel „Pimp Your Town“ gezeigt hat.